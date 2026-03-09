Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Pfleger bestiehlt Seniorin

Letmathe (ots)

Ein männlicher Tatverdächtiger gab sich gegenüber einer 88-jährigen Letmatherin an der Wohnungstür als Pfleger aus. Er gelangte so in die Wohnung des Opfers. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Dame das Fehlen einer Geldkassette mit Bargeld fest. Drei-Tage-Bart, kurze dunkle, lockige Haare, olivgrüne Jacke, Jeans. Hinweise nimmt die Wache Letmathe entgegen.

Die Polizei warnt vor Betrügereien an der Haustür. Immer wieder geben sich Täter z.B. als Pflegepersonen oder falsche Handwerker aus und versuchen so unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung ihrer Opfer zu bekommen. Die Polizei rät zu gesunder Skepsis, insbesondere bei unangekündigten Besuchen. Lassen Sie die Personen sich ausweisen oder fragen Sie ggf. selbst beim vermeintlichen Unternehmen nach. Geben Sie niemals persönliche Daten preis und übergeben Sie keine Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter 110 oder bitten Sie Angehörige oder Nachbarn um Hilfe. (bu)

