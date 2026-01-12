PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Auf der Jockenstraße sind am Freitag, in der Zeit von 16 Uhr bis 18:30 Uhr, unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die Täter stiegen auf eine Mülltonne auf der Rückseite des Hauses und öffneten gewaltsam das Badezimmerfenster. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die Wahrnehmungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0, in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260109-1947

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

