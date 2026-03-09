Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Werkstatt /Mülltonnenbrand an der Realschule

Menden (ots)

Sonntagnacht hebelten unbekannte Tatverdächtige die Tür einer Werkstatt in der Straße Hönnenwerth auf. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter 02373/91990 entgegen.

Unbekannte Täter setzten am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, eine Mülltonne an der Fassade der Realschule Menden in Brand. Polizeibeamten bemerkten das Feuer während einer Streifenfahrt und löschten es. Es entstand Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Hinweise werden nimmt die Polizei Menden unter der 02372/91990 entgegen. (bu)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell