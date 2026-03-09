Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Unfallfluchten

Menden (ots)

Die Polizei ermittelt nach zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet.

Am Freitag, zwischen 18 und 18.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter ein geparktes Auto und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Unfall passierte an der Heinrich-Böll-Straße 1 vor dem dortigen Modegeschäft. Am linken Kotflügel des weißen BMW entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

An der Arndtstraße liegt die Tatzeit zwischen Freitag und Sonntag, jeweils 15 Uhr. Hier parkte in Höhe Hausnummer 4 ein silberner VW Kombi am Straßenrand, dessen linker Außenspiegel beschädigt wurde. Auch hier fuhr der Verursacher einfach davon.

Wer hat einen der Unfälle gesehen oder kann Angaben zu den Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell