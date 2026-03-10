Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Illegale Altöl-Entsorgung

Neuenrade (ots)

Ein Feuerwehrmann aus Neuenrade entdeckte im Bereich Werdohler Straße, etwa in Höhe Hakemetweg, neben einem Seitenstreifen zwei Kanister Altöl. Am Auffindeort war der Erdboden auf einer Fläche von ca. 5m² bereits verunreinigt. Die Untere Wasserbehörde erhielt Kenntnis und übernahm weitere Maßnahmen vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen einer Umweltstraftat. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02392/91990 entgegen. (bu)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell