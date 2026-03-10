POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet. In beiden Fällen machten sich die Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An der Fichtestraße, Höhe Nr. 17, demolierte ein Unbekannter zwischen 4.3. und 6.3. den Metallzaun eines Privatgrundstücks. An der Hönnetalstraße 13 touchierte ein unbekannter Täter einen vor der Pizzeria geparkten ...

