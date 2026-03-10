PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Balve/ Hemer/ Kierspe (ots)

1. Messstelle	Balve-Beckum, Arnsberger Straße,
Zeit			09.03.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	827,
Verwarngeldbereich 	172,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	56,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	62 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	BO.

2. Messstelle Hemer, Parkstraße,

Zeit			09.03.2026, 12:55bis 15:40 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	230,
Verwarngeldbereich 	19,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Hemer-Bredenbruch, Frönsberger Straße,
Zeit			09.03.2026, 16:05 bis 18:10 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	166,
Verwarngeldbereich 	18,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	63 statt 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	DO.

4. Messstelle Kierspe-Bollwerk, B 54,

Zeit 09.03.2026, 11:23 bis 16:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1904, Verwarngeldbereich 44, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 74 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

