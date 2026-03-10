Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Balve/ Hemer/ Kierspe (ots)
1. Messstelle Balve-Beckum, Arnsberger Straße, Zeit 09.03.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 827, Verwarngeldbereich 172, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 56, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 62 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde BO.
2. Messstelle Hemer, Parkstraße,
Zeit 09.03.2026, 12:55bis 15:40 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 230, Verwarngeldbereich 19, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Hemer-Bredenbruch, Frönsberger Straße, Zeit 09.03.2026, 16:05 bis 18:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 166, Verwarngeldbereich 18, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 63 statt 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde DO.
4. Messstelle Kierspe-Bollwerk, B 54,
Zeit 09.03.2026, 11:23 bis 16:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1904, Verwarngeldbereich 44, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 74 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
