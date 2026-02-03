Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Pkw-Scheibe eingeschlagen
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte haben in der Slevogtstraße ein Auto beschädigt. Die Täter schlugen zwischen Sonntag und Montag eine Seitenscheibe an dem schwarzen Ford ein. Ob sie etwas aus dem Pkw stahlen, steht aktuell nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Montag, 5 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf
