Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall zwischen Pkw- und Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Rauschenweg. Dabei wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 65-jähriger Autofahrer hatte beim Wenden offenbar einen 53-jährigen Fahrradfahrer nicht beachtet und kollidierte in der Folge mit ihm. Der Radfahrer stürzte und zog sich unter anderem diverse Schürfverletzungen zu. Mit dem Rettungswagen kam er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die beiden fahrbaren Untersätze wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Gegen den Pkw-Führer leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an. | kle

