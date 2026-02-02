PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall zwischen Pkw- und Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Rauschenweg. Dabei wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 65-jähriger Autofahrer hatte beim Wenden offenbar einen 53-jährigen Fahrradfahrer nicht beachtet und kollidierte in der Folge mit ihm. Der Radfahrer stürzte und zog sich unter anderem diverse Schürfverletzungen zu. Mit dem Rettungswagen kam er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die beiden fahrbaren Untersätze wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Gegen den Pkw-Führer leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:00

    POL-PDKL: Über zwei Promille hinterm Steuer

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Sonntagmorgen stoppten Polizeibeamte einen Autofahrer in der Schneiderstraße. Den Beamten fiel auf, dass es in dem Fahrzeug stark nach Alkohol roch. Der Verdacht, dass der 25-jährige Fahrer betrunken sein könnte, bestätigte sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Betrunkene musste sein Auto stehen lassen und die Beamten auf die ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 10:27

    POL-PDKL: Rollerfahrerin unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Samstagabend gegen 22:30 Uhr fiel einer Streife der Polizei in der Weberstraße ein mit zwei Personen besetzter Roller auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der 27-jährigen Fahrerin aus dem Stadtgebiet Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 00:10

    POL-PDKL: Fußball: Viel Verkehr - viele Tore

    Kaiserslautern (ots) - Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SV Elversberg endete am Samstagabend mit einem 1:3 für die Gastmannschaft. Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz rund um die Fußballpartie im nahezu ausverkauften Fritz-Walter-Stadion ohne besondere Vorkommnisse. Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich, waren Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren