Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit in der Altstadt: 39-Jähriger schwer verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag geriet am St.-Martins-Platz ein Gast in Streit mit einem Angestellten einer Gaststätte. Der Konflikt gipfelte in einer körperlichen Attacke, in der der 39-jährige Kneipen-Besucher eine lebensbedrohliche Kopfverletzung erlitt. Der Mann wurde schnellstmöglich einer medizinischen Behandlung zugeführt. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr. Die genauen Hintergründe des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

