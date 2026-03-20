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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sattelzug weicht entgegenkommendem Lkw aus - Fahrer leicht verletzt, Verursacher flüchtet

Wiedensahl (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es gegen 13:40 Uhr auf der Landesstraße 372 zwischen Rosenhagen und Wiedensahl zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die L372 in Richtung Wiedensahl. In einer Rechtskurve kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines ebenfalls mit Auflieger geführten Sattelzuges entgegen, der die Mittellinie überfuhr und damit in den Gegenverkehr geriet.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 62-Jährige nach rechts aus. Dabei geriet sein Gespann in den Seitenraum, wo der Sattelzug schließlich auf die Seite kippte und liegen blieb.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entgegenkommende Sattelzug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden oder den verletzten Fahrer zu kümmern.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Sattelzug machen können, sich zu melden. Insbesondere Hinweise zum Kennzeichen, zur Spedition oder zu auffälligen Merkmalen des Fahrzeugs sind von Bedeutung.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 7492-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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