Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: AfD-Bürgerdialog und angemeldete Protestkundgebung in Rommelsbach

Reutlingen (ots)

Einsatzmaßnahmen des PP Reutlingen

Anlässlich eines Bürgerdialogs der AfD am Samstag in Rommelsbach und zweier hierzu angemeldeten Gegenkundgebungen unter dem Motto "Bündnis gemeinsam und solidarisch gegen Rechts" und "Reutlingen bleibt BUNT" hat das Polizeipräsidium Reutlingen die notwendigen Einsatzmaßnahmen durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Reutlingen wurden bei dem unter der Federführung des Polizeireviers Reutlingen geführten Einsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, darunter auch Polizeireiter, unterstützt.

Gegen 16 Uhr begann auf dem Marktplatz in Rommelsbach die angemeldete Versammlung, an der nach Schätzungen der Polizei rund 1.000 Personen teilnahmen. Die Versammlungsteilnehmer formierten sich im Anschluss zu einem Aufzug, der sich gegen 17 Uhr zu einer Kundgebung an der Wittumhalle in Bewegung setzte. Durch den Zulauf weiterer Teilnehmer vergrößerte sich der Aufzug und die anschließende Kundgebung vor der Wittumhalle auf geschätzte 4.000 Teilnehmer. Die Versammlung endete gegen 19.10 Uhr. Danach entfernten sich die Mehrzahl der Teilnehmer nach und nach. Ein Teil der Versammlungsteilnehmer, die größtenteils dem linken politischen Spektrum zuzuordnen waren, zogen unter Polizeibegleitung in Richtung Bahnhof, wobei es zu vereinzelten Provokationen gegenüber den begleitenden Einsatzkräften kam.

Während der Versammlung kam es zu einzelnen Auseinandersetzungen mit der Polizei, nachdem Teilnehmer die Einsatzkräfte mit Fahnenstangen angriffen, versuchten, die Absperrungen zu übersteigen oder die Polizeibeamten mit Eiern beworfen hatten. Insgesamt mussten elf Personen, die sich während der Versammlung vermummt hatten, vorübergehend festgenommen und Platzverweise erteilt werden. Dabei kam es in einem Fall zum Widerstand gegen die Einsatzbeamten, in einem Fall musste Pfefferspray eingesetzt werden. Ein Polizeibeamter wurde bei der Abwehr einer Fahnenstange leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

