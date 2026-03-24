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Polizei Essen

POL-E: Essen: 29-Jähriger wird ausgeraubt und mit Stichwaffe verletzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Am Sonntagabend (22. März) griffen mehrere Unbekannte einen 29-jährigen Mann an und entwendeten dessen Bargeld und das Handy des jungen Mannes. Einer der Täter fügte dem Opfer mit einer Stichwaffe Schnittverletzungen im Unterkörper zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:45 Uhr hielt sich der 29-jährige Mann aus Gießen an der Kreuzung Dresdener Straße / Leipziger Straße auf, als er von einer bislang unbekannten Anzahl männlicher Personen angegriffen wurde. Einer der Männer verletzte ihn mit einer Stichwaffe am Unterkörper und flüchtete daraufhin mit den anderen Tätern in unbekannte Richtung. Anschließend fiel dem jungen Mann auf, dass die Täter ihm während des Angriffs sein Handy entrissen und Bargeld entwendet hatten.

Die Verletzungen des 29-Jährigen wurden durch den Rettungsdienst und anschließend im Krankenhaus ambulant versorgt. Mehrere Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung und leisteten erste Hilfe bei dem Verletzten.

Der 29-jährige Verletzte kannte einen der Angreifer flüchtig. Aufgrund seiner Angaben konnte ein 27-jähriger Essener mit algerischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtiger identifiziert und anschließend vorläufig festgenommen werden.

Eine Zeugin beschrieb, dass einer der Täter mit nordafrikanischem Erscheinungsbild eine schwarze Jogginghose, einen weißen Pullover und eine schwarze Weste getragen habe. Ein zweiter Täter, ebenfalls mit nordafrikanischem Erscheinungsbild, habe eine schwarze Jacke und schwarze Hose getragen. Der Zeugin fielen bei diesem Mann schwarze, gelockte Haare auf.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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