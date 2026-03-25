POL-E: Essen: 15-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise
Essen (ots)
45144 E.-Frohnhausen: Die Polizei Essen sucht nach einer 15-jährigen Essenerin, die seit Dienstagabend (24. März) nicht mehr nach Hause gekommen ist.
Zuletzt gesehen wurde die 15-Jährige am Dienstagabend gegen 20 Uhr vor einem "Penny" an der Frohnhauser Straße. Dort wartete sie auf ihren 13-jährigen Bruder, welcher in dem Discounter einkaufen war. Als der Junge aus dem Laden kam, war seine Schwester verschwunden.
Fotos der Vermissten können unter folgendem Link abgerufen werden:
https://polizei.nrw/fahndung/198937
Die 15-Jährige ist zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Als sie verschwand, trug sie einen knöchellangen schwarzen Mantel und ein rotes oder pinkes Kopftuch.
Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, oder sonstige sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
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