Polizei Essen

POL-E: Essen: Frau stiehlt Geld aus Wohnung - Fotofahndung

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Eine Unbekannte hat am 9. Februar mehrere Tausend Euro Bargeld aus einer Wohnung an der Windmühlenstraße gestohlen. Dabei wurde sie gefilmt. Die Polizei bittet um Hinweise. Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen Einbrecherin und Diebin. Die Frau wurde dabei gefilmt, wie sie zwischen11:10 Uhr und 11:20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Windmühlenstraße eingebrochen ist. In der Wohnung durchwühlte sie Schränke und Schubladen und entwendete mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Bilder der Überwachungskamera können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/198828 Zeugen, die Hinweise auf die abgebildete Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

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