Polizei Düren

POL-DN: Unfallbeteiligte gesucht

Düren (ots)

Auf Höhe der St. Angela Schule in der Bismarckstraße kam es am vergangenen Freitag (06.03.2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer stürzte. Die Polizei sucht nach einer etwa 13 Jahre alten Fußgängerin.

Der 47-jährige Pedelec-Fahrer aus Merzenich fuhr gegen 13:05 Uhr aus Richtung Schützenstraße kommend auf der Bismarckstraße. Auf Höhe der Schule sei unvermittelt ein Mädchen vom Schulgelände auf die Straße gelaufen und habe ihn gekreuzt. Der 47-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Die Polizei sucht nun nach dem am Unfall beteiligten Mädchen, das wie folgt beschrieben wird:

   -	12 bis13 Jahre alt -	150cm - 160cm -	lange blonde Haare -	weiße 
Oberbekleidung

Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte sowie Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02421 949-5213 an die zuständige Sachbearbeiterin zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten können Sie uns unter der 02421 949-0 erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

