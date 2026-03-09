Polizei Düren

POL-DN: Diebstähle auf Friedhof - die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Von Freitag (06.03.2026, 15:00 Uhr) auf Samstag (07.03.2026, 09:05 Uhr) waren bislang unbekannte Täter auf einem Friedhof im Stephanusweg aktiv. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im genannten Zeitraum gingen die Unbekannten insgesamt acht Gräber an. Erbeuten konnten sie ein Kupferkreuz, ein Bronzekreuz, eine Bronze-Figur und zwei Blumenschalen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Teilweise wurden Steinplatten verschoben und Grabschmuck aus Halterungen gerissen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Stephanuswegs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell