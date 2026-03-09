PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Büroräume an der Kreuzung Tivolistraße / Philipppstraße wurden in der Nacht von Donnerstag (05.03.2026) auf Freitag (06.03.2026) zum Ziel von Einbrechern.

Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Objekts, das etwas rückversetzt von der Tivolistraße liegt. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Räume durchsucht. Was genau fehlte, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 07:30 Uhr.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Tivolistraße / Philippstraße gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten

    Langerwehe (ots) - Ein Kindergarten in der Dechant-Kallen-Straße geriet am Samstag (07.03.2026) in das Visier von Einbrechern. Zwischen Freitag, 06.03.2026, 16:00 Uhr und Samstag, 07.03.2026, 09:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Objekt. Innen öffneten sie weitere Zugangstüren gewaltsam, um in weitere Räume zu gelangen. Im Büro des Gebäudes wurde der Tresor entwendet, der sich in einem ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-DN: Diebstähle auf Friedhof - die Polizei sucht Zeugen

    Jülich (ots) - Von Freitag (06.03.2026, 15:00 Uhr) auf Samstag (07.03.2026, 09:05 Uhr) waren bislang unbekannte Täter auf einem Friedhof im Stephanusweg aktiv. Die Polizei sucht nun Zeugen. Im genannten Zeitraum gingen die Unbekannten insgesamt acht Gräber an. Erbeuten konnten sie ein Kupferkreuz, ein Bronzekreuz, eine Bronze-Figur und zwei Blumenschalen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-DN: Packstation aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen

    Titz (ots) - Zwischen Donnerstag (05.03.2026) und Freitag (06.03.2026) ist eine Packstation in der Heinrich-Gossen-Straße aufgesprengt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Packstation in der Zeit zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, durch eine Explosion beschädigt. Durch die Detonation wurden insgesamt fünf Kassetten der Packstation geöffnet. Ob sich zum Zeitpunkt der Explosion Pakete in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren