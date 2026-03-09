POL-DN: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht
Düren (ots)
Büroräume an der Kreuzung Tivolistraße / Philipppstraße wurden in der Nacht von Donnerstag (05.03.2026) auf Freitag (06.03.2026) zum Ziel von Einbrechern.
Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Objekts, das etwas rückversetzt von der Tivolistraße liegt. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Räume durchsucht. Was genau fehlte, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 07:30 Uhr.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Tivolistraße / Philippstraße gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell