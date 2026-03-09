Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Büroräume an der Kreuzung Tivolistraße / Philipppstraße wurden in der Nacht von Donnerstag (05.03.2026) auf Freitag (06.03.2026) zum Ziel von Einbrechern.

Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Objekts, das etwas rückversetzt von der Tivolistraße liegt. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Räume durchsucht. Was genau fehlte, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 07:30 Uhr.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Tivolistraße / Philippstraße gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.

