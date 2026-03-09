Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten

Langerwehe (ots)

Ein Kindergarten in der Dechant-Kallen-Straße geriet am Samstag (07.03.2026) in das Visier von Einbrechern.

Zwischen Freitag, 06.03.2026, 16:00 Uhr und Samstag, 07.03.2026, 09:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Objekt. Innen öffneten sie weitere Zugangstüren gewaltsam, um in weitere Räume zu gelangen. Im Büro des Gebäudes wurde der Tresor entwendet, der sich in einem Stahlschrank befand. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dechant-Kallen-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell