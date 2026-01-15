Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahlsserie aus Kraftfahrzeugen

Beindersheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 13.01.2026 und 15.01.2026 wurden aus mehreren unverschlossenen Fahrzeugen im Bereich der Frankenthaler Straße Wertgegenstände entwendet. In der Nacht vom 14.01.2026 auf 15.01.2026 konnte ein 14-Jähriger aus Frankenthal unmittelbar nach der Tatausführung im Bereich der Heinrich-Lanz-Straße festgestellt und kontrolliert werden. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Ob er auch für die weiteren Taten in Frage kommt, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder selbst von der Tat betroffen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell