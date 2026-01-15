PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl und Vandalismus auf Friedhof

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht vom 13.01.2026 auf 14.01.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Roxheimer Friedhof hochwertigen Grabschmuck. Darüber hinaus wurden mehrere Grabstätten beschädigt. Wie viele Gräber insgesamt betroffen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Friedhofs, oder selbst von der Tat betroffen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Niklas Böckly

Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 14:05

    POL-PDLU: Dudenhofen - Verfolgungsfahrt eines Rollers - Zeugen / Geschädigte gesucht

    Dudenhofen (ots) - Am Dienstag, gegen 16:40 Uhr fuhr eine Polizeistreife auf der L537 von Harthausen in Richtung Dudenhofen. Kurz vor dem Ortseingang Dudenhofen kamen der Streife zwei Roller entgegen. Der Fahrer eines grauen Rollers machte einen sogenannten "Wheelie", d.h. er fuhr lediglich auf seinem Hinterrad, das Vorderrad befand sich dabei in der Luft. Folglich ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:05

    POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 09.01.2026, 11:30 Uhr bis 12.01.2026, 12:00 Uhr, brachen unbekannte Täter auf unbekannte Weise in ein derzeit nicht in Betrieb befindliches Hotel im Binshof ein. Im Inneren des Hotels ergaben sich für die eingesetzten Beamten Hinweise auf beträchtlichen Vandalismus, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich die Täter eine nicht unerhebliche Zeit im Inneren des Hotels aufgehalten ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:03

    POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in KiTa - Zeugen gesucht

    Dudenhofen (ots) - Im Zeitraum vom 12.01.2026, 17:00 Uhr, bis 13.01.2026, 10:30 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich gewaltsam in eine KiTa in der Iggelheimer Straße einzudringen. Hierbei wurde eine Tür beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der KiTa "Sandhasen", des Abenteuerspielplatzes oder der Realschule Plus in Dudenhofen verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren