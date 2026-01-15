Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl und Vandalismus auf Friedhof

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht vom 13.01.2026 auf 14.01.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Roxheimer Friedhof hochwertigen Grabschmuck. Darüber hinaus wurden mehrere Grabstätten beschädigt. Wie viele Gräber insgesamt betroffen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Friedhofs, oder selbst von der Tat betroffen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell