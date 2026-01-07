PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kontrollstelle im Rahmen praktischer Prüfung

Bad Kreuznach (ots)

Am 07.01.2026 fanden im Zeitraum von 09.00 - 15.00 Uhr in Bad Kreuznach praktische Prüfungen von Studierenden der Hochschule der Polizei statt. Die praktische Prüfung ist der Abschluss des ersten praktischen Moduls während des 3-jährigen Studiums und gilt dem Schwerpunktthema Verkehrskontrollen. Während dieser Kontrollen konnte erneut festgestellt werden, dass viele Fahrer*innen ihre Fahrzeuge nicht richtig bedienen können. Auffällig ist, dass viele Fahrer*innen aufgrund der vorhandenen Lichtautomatik in den neueren Fahrzeugen die Beleuchtung nicht mehr manuell bedienen können. Dies ist aber gerade bei Nebel und schlechteren Sichtverhältnissen wichtig, da sich das Abblendlicht häufig nicht von alleine einschaltet und man somit ohne Licht unterwegs ist. Des Weiteren sollte Jedermann wissen, wo sich die mitzuführenden Gegenstände wie Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste im Fahrzeug befinden. Die Suche nach den Gegenständen bei einem Unfall oder einer Panne kann wichtige Zeit in Anspruch nehmen, womit man sich und andere gefährden kann.

Daher der Hinweis der Polizei machen Sie sich mit ihrem Fahrzeug vor Fahrtantritt vertraut!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

