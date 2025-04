POL-NOM: "Alice" beschädigt

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Hannoversche Straße, Dienstag, 29.04.2025, 16.00 Uhr ANGERSTEIN (Wol) Am Dienstag befuhr ein 47-jähriger Northeimer die Hannoversche Straße in Angerstein. Dabei gelangte er an eine Engstelle und fuhr mit dem Sprinter in diese ein, anschließend befuhr ein 24-jähriger Northeimer Motorradfahrer ebenfalls die Engstelle. Aus Verärgerung über den Autofahrer schlug der ...

mehr