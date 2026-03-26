Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Diebstahl einer Fotobox auf der Abiturfeier der IGS

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Bei einer Abiturfeier in der IGS Thaleischweiler ist es am Freitag, den 20.03.26 zu einem Diebstahl gekommen. Die Abiturienten hatten sich als besonderen Part der Feier, eine Fotobox mit Drucker bei einer Fachfirma gemietet. Diese wurde in einem Schulsaal aufgebaut und jeder konnte sich dort fotografieren und die Bilder direkt ausdrucken. Im Laufe des Abends wurde die Fotobox und der Drucker durch unbekannte Täter gestohlen. Der Wert des Equipments beträgt 1100 Euro. Die Täter wurden dabei von einem Zeugen beobachtet, es handelte sich um 2 junge Männer im Alter von 19 bis 21 Jahre die die Box in einen schwarzen Pkw (Limousine) verluden. Weiterhin befanden sich noch 2 junge Frauen im Alter von 17 bis 19 Jahre dabei. Ob diese etwas mit der Tat zu tun hatten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Da die Personen dem Anlass entsprechend alle schick gekleidet waren, ging der Zeuge davon aus, dass dies seine Richtigkeit hat. Erst als der Diebstahl intern in den sozialen Medien thematisiert wurde, hat er sich bei der Polizei gemeldet. Weitere Zeugen, insbesondere die oben angegebenen beiden jungen Frauen, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 0631 369 15499 melden.

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