Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Sachbeschädigung durch Graffiti an Bestattungsinstitut

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 28.02.2026, 22:00 Uhr, und Sonntag, 01.03.2026, 08:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter besprühten in diesem Zeitraum die Außenfassade des dort ansässigen Bestattungsinstituts mit schwarzer Farbe. Durch die Farbschmierereien entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15499 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden.|piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

