Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Clausen (ots)

Am Samstag, den 14.03.2026 kam es um die Mittagszeit zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Clausen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Hauptstraße aus Richtung Donsieders kommend. In Höhe der Hausnummer 40 streifte das Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes silberfarbe-nes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden vorne links um den Vorderreifen, sowie am linken Außenspiegel in Höhe von ca. 2500EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu melden unter: 0631-369-15499 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de /piwfb

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell