Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Gestohlenen PKW aufgefunden

66851 Steinalben (ots)

Ein aufmerksamer Blick der eingesetzten Polizeibeamten zahlte sich am Sonntagabend im Rahmen einer Routinekontrolle aus. Bei der näheren Überprüfung eines parkenden PKW stießen die Beamten zunächst darauf, dass die angebrachten Kennzeichen erst vergangene Woche im Saarland als gestohlen gemeldet wurden. Bei einer Sicht in das abgestellte Fahrzeug wurde ein weiteres, ebenfalls gestohlenes Kennzeichenpaar festgestellt. Doch davon nicht genug ergab die Überprüfung des PKW an sich, dass auch dieser vor wenigen Tagen aus einer Hofeinfahrt entwendet wurde.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

