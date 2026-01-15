PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

  • Bild-Infos
  • Download

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am 15.01.2026 im Zeitraum von 09:20 Uhr bis 09:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Schwarzbachstraße in Thaleischweiler-Fröschen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug bog von der Schwarzbachstraße nach rechts in die Uferstraße ab und kollidierte mit dem, unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich, geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 4000EUR. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 0631 369-15499 oder unter der E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|piwb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

