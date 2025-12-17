Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Dieseldiebstahl Gewerbepark

Höhfröschen (ots)

Vom 12. auf den 13.12.2025 zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr kam es im Gewerbepark in Höhfröschen zum Diebstahl von mehreren hundert Litern Diesel. Unbekannte Täter beschädigten die Tanks der dort geparkte LKW und entwendeten den Kraftstoff. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15000EUR. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel.:0631-369-15499 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb

