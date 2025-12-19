Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
POL-PIWFB: Diebstahl aus Vereinsheim Hundeplatz
Geiselberg (ots)
Zwischen Montag, den 15.12.2025 21:30 Uhr und Mittwoch, den 18.12.2025 17:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zum Vereinsheim des Vereins für Deutsche Schäferhunde und entwendeten zwei Geldkassetten sowie eine Spardose samt Inhalt. Sie erbeuteten etwa 200EUR Münzgeld. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631-369-15499 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb
