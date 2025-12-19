PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Diebstahl aus Vereinsheim Hundeplatz

Geiselberg (ots)

Zwischen Montag, den 15.12.2025 21:30 Uhr und Mittwoch, den 18.12.2025 17:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zum Vereinsheim des Vereins für Deutsche Schäferhunde und entwendeten zwei Geldkassetten sowie eine Spardose samt Inhalt. Sie erbeuteten etwa 200EUR Münzgeld. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631-369-15499 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 23:21

    POL-PIWFB: Dieseldiebstahl Gewerbepark

    Höhfröschen (ots) - Vom 12. auf den 13.12.2025 zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr kam es im Gewerbepark in Höhfröschen zum Diebstahl von mehreren hundert Litern Diesel. Unbekannte Täter beschädigten die Tanks der dort geparkte LKW und entwendeten den Kraftstoff. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15000EUR. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 20:35

    POL-PIWFB: Unfallverursacher gesucht

    Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Am 17.12.2025 im Zeitraum von 11:32 Uhr bis 11:45 Uhr kam es vor einer Bäckerei in der Pirmasenser Straße in Thaleischweiler-Fröschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen den weißen Hyundai i30 der Geschädigten. Hierbei beschädigte der Unbekannte die Heckstoßstange des Geschädigten. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren