Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
POL-PIWFB: Unberechtigte Entsorgung von Fassadenplatten
Nünschweiler (ots)
Bislang unbekannte Täter entsorgten auf einem Waldweg entlang der K10, zwischen Nünschweiler und Rieschweiler-Mühlbach, größere Mengen Fassadenplatten.
Die Platten wurden unmittelbar am Bachlauf (Aschbach) entladen.
Der Tatzeitraum kann bislang nicht eingeschränkt werden.
Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631-369-15499 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
