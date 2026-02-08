Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfallflucht Mitfahrerparkplatz

Waldfischbach-Burgalben

Zwischen Samstag, den 31.01.26, 13:00 Uhr und Sonntag, den 01.02.26, 12:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Mitfahrerparkplatz Ortseingang Burgalben. Ein vermutlich roter PKW stieß beim Ein-/ Ausparken gegen einen geparkten schwarzen PKW und beschädigte diesen im Bereich der linken Fahrzeugseite über dem hinteren Radlauf. Im Schadensbereich sind rote Lackanhaftungen zu sehen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel.: 0631-36915499 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb

