PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfallflucht Mitfahrerparkplatz

POL-PIWFB: Verkehrsunfallflucht Mitfahrerparkplatz
  • Bild-Infos
  • Download

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Zwischen Samstag, den 31.01.26, 13:00 Uhr und Sonntag, den 01.02.26, 12:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Mitfahrerparkplatz Ortseingang Burgalben. Ein vermutlich roter PKW stieß beim Ein-/ Ausparken gegen einen geparkten schwarzen PKW und beschädigte diesen im Bereich der linken Fahrzeugseite über dem hinteren Radlauf. Im Schadensbereich sind rote Lackanhaftungen zu sehen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel.: 0631-36915499 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren