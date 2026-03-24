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Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Diebstahl von Heuquadern aus Pferdetransporter

POL-PIWFB: Diebstahl von Heuquadern aus Pferdetransporter
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Weselberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten um den 19.03.2026 aus einem im Gewerbegebiet Weselberg geparkten Pferdetransporter ca. 15-20 Heuquader. Zeugen die Hinweise zur Tat oder einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631-369-15499 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

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