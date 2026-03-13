PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 20260313-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster

Neumünster (ots)

Zwischen dem 07.03.2026 und dem 09.03.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Neumünster. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag, 09.03.2026 zeigte eine Geschädigte beim 1. PR Neumünster an, dass ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Sie teilte mit, dass sie dieses am Samstag, 07.03.2026, gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz im Innenhof eines Mehrfamilienhauses und des angrenzenden Seniorenheimes in der Goethestraße geparkt habe. Am 09.03.2026 habe sie um 18:00 Uhr diverse erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite ihres Fahrzeuges festgestellt.

Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Fahrzeug fuhr und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte sich an den Scheinwerfern ein Schaden befinden.

Der Verkehrsunfalldienst in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in dem angegebenen Zeitraum eine Kollision auf dem Parkplatz beobachten können? Wem ist im Nachhinein ein beschädigtes Fahrzeug aufgefallen? Melden sie sich bitte beim Verkehrsunfalldienst in Neumünster unter 04321-9450 oder neumuenster.prev02@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

