Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260311-3-pdnms Zeugen nach versuchten Raub auf Tankstelle in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt (ots)

Am 10.03.2026 gegen 21.50 Uhr kam es zu einem versuchten schweren Raub auf eine Tankstelle in der Itzehoer Straße in Hohenwestedt, der unbekannte Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Zur angegebenen Tatzeit betrat eine männliche maskierte Person die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von einer Mitarbeiterin der Tankstelle. Nachdem die Mitarbeiterin den Täter das Geld verweigerte und ihn verbal anschrie, flüchtete der offensichtlich junge Täter aus der Tankstelle ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Täter dürfte ca. 16-25 Jahre alt gewesen sein, er hatte eine schlanke Figur, war zwischen 170-185 cm groß, er trug weiße Turnschuhe, eine schwarze Jogginghose, eine dunkelblaue/schwarze Jacke mit Kapuze und er hatte ein dunkles Tuch vor dem Gesicht. Weiter werden auch Zeugen und Hinweisgeber gesucht, die den beschriebenen Mann am 10.03.2026 gegen 21.50 Uhr in der Itzehoer Straße oder auch den anliegenden Straße beobachtet hat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

