POL-NMS: 20260310-2-PDNMS-Verstärkte Präsenz der Polizei in Schacht-Audorf

Schacht-Audorf / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 09.03.2026 wurde der Polizei gemeldet, dass ein Kind in der Nähe einer Schule aus einem Fahrzeug heraus angesprochen wurde. Die Polizei verstärkt die Präsenz vor Ort.

Der Polizei wurde gestern gegen 14:30 Uhr gemeldet, dass im Bereich der Holsteiner Straße in Schacht-Audorf ein 6-jähriges Mädchen, von unbekannten Personen aus einem weißen Transporter heraus, angesprochen wurde.

Die Polizei hat Rücksprache mit dem betroffenen Kind und den Eltern gehalten.

Bislang ist es zu keinem strafrechtlich relevanten Verhalten gekommen.

Der Vorfall wurde in den sozialen Medien veröffentlicht und führte zu weiteren Anzeigen bei der Polizei. Die Polizei nimmt die Mitteilungen ernst und geht derzeit allen Hinweisen nach. Auch die Streifentätigkeit, insbesondere im Bereich der Schulen, wurde und wird deutlich verstärkt.

Wir bitten darum, dass verdächtige Vorfälle umgehend der Polizei gemeldet werden. Nutzen Sie hierfür auch den Notruf 110, damit schnell polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden können. Sofern Fotos oder Videos von verdächtigen Personen gefertigt wurden, übergeben Sie diese bitte ausschließlich an die Polizei. Veröffentlichung von Personen oder Kennzeichen auf Bildern und Videos in den sozialen Medien sind problematisch, da der gut gemeinte Gedanke einer Warnung, strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder aufzuklären, dass sie nicht mit anderen, ihnen unbekannte Personen, mitgehen sollen. Auch wenn ihnen etwaige Versprechen (Süßigkeiten, Tierbabys) gegeben werden. Stärken sie das Selbstbewusstsein ihres Kindes. Wenn es möglich ist, lassen sie Kinder in Gruppen gehen. Achten Sie bitte auch auf andere Kinder und informieren sie sofort die Polizei über 110, wenn ihnen eine Situation komisch vorkommt.

