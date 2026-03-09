PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260309-4-pdnms Wer kann in Eckernförde etwas zu einem Unfall sagen?

Eckernförde (ots)

Nach einem schweren Unfall im Wulffsteert in Eckernförde schwebt eine 50 jährige armenische Verkehrsteilnehmerin in Lebensgefahr, die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Am heutigen Tag gegen 11.50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in die Straße Wulfsteert entsandt, dort lag eine Frau mit blutender Kopfplatzwunde auf dem Gehweg und war nicht ansprechbar. Obwohl einige Ersthelfer vor Ort die Frau versorgten, konnte keiner dieser vor Ort angetroffenen Personen etwas zur Unfallursache sagen. Wieso die 50 jährige Frau so schwer verletzt wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer konnte den Unfall der Frau beobachten, wer kann Angaben machen, warum die Frau dort lag? Ob es sich bei dem Unfall um eine Verkehrsunfallflucht handelt oder ob die verletzte Frau aufgrund eines medizinischen Notfalls ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist, ist derzeit unbekannt. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in das UKSH nach Kiel verbracht, nach ersten Angaben besteht bei der Frau Lebensgefahr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351- 9080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

