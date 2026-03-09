Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260309-2-pdnms Sicherheit für Wohnmobil- und Wohnwagenfahrer 2026

Der Polizei-Verkehrsüberwachungsdienst und die Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster werden am Sonntag, 29.03.2026, in der Zeit von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr bereits zum fünften Mal eine Veranstaltung zum Thema "Sicher in die Saison mit Wohnmobil und Wohnwagen" durchführen. Veranstaltungsort wird wie in den vergangenen Jahren die Rastanlage Aalbek an der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Neumünster Nord und Neumünster Mitte, in Fahrtrichtung Hamburg sein. Erfahrene Polizeibeamte aus dem Bereich der Verkehrsüberwachung geben Tipps zu den Themen:

- Richtige Beladung (angeboten wird eine Wägung des Fahrzeugs vor Ort) - Auflastung des Wohnmobils / Wohnwagens mit den daraus folgenden Vor- und Nachteilen - Führerscheinrecht - Tipps für Fahrten ins Ausland (Einbruch, Diebstahl, Verkehrsvorschriften im Ausland etc.) - Ladungssicherung - 100km/h Zulassung für Wohnwagen - Richtige Stützlast - Richtiger Umgang mit der Gasanlage

Außerdem wird vor Ort die Möglichkeit geboten, das Wohnmobil oder den Wohnwagen auf polizeilichen Radlastmessern zu wiegen. Interessierte können mit ihren Fahrzeugen "reisefertig" zu uns kommen, um nach der Wägung zu erfahren, wie viel überhaupt noch für den anstehenden Urlaub zu geladen werden darf. Für Fahrer von PKW mit Wohnwagen ist eine wichtige Größe, neben dem Gesamtgewicht des Wohnwagens, auch die Stützlast. Hier führen einige Faktoren dazu, dass diese oftmals durch Fahrradträger, Gasflaschen etc. überschritten wird und so zu einem gefährlichen Fahrverhalten des Gespanns führen kann. Aber nicht nur die Fahrzeugtechnik und Verkehrssicherheit soll im Fokus stehen. Die Kollegen der Präventionsstelle der Polizei Neumünster stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, wie man sich selbst und sein Hab und Gut auf der Urlaubsreise schützt. Aber auch eine Beratung zur Sicherung des Eigenheims (Einbruchschutz) während der Urlaubszeit soll dabei nicht zu kurz kommen.

