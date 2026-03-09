Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260309-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einschleichen in Wohnung in Timmaspe

Timmaspe / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 08.03.2026 suchte ein Täter nachts ein Einfamilienhaus in Timmaspe auf und betrat dieses. Nach einem Aufeinandertreffen mit der Bewohnerin flüchtete der unbekannte Mann.

Am frühen Sonntag Morgen gegen 02:30 Uhr gelang es einem unbekannten Täter, sich durch eine unverschlossene Hintertür unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Birkenhof in Timmaspe zu verschaffen. Der Täter suchte das Schlafzimmer auf und traf hier auf die anwesende Geschädigte. Er ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 07.03.2026 auf den 08.03.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Timmaspe festgestellt? Liegen Videoaufzeichnungen von Anwohnern vor, auf denen unbekannte Personen zu sehen sind, die noch nicht der Polizei übergeben wurden? Wenden sie sich bei Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

