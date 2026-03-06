PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260306-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Zwischen dem 05.03.2026, 00.45 Uhr und dem 06.03.2026, 03.50 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in dem Pastor-Keding-Weg in Neumünster, die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Die unbekannte Täterschaft hebelte ein rückwärtig gelegenes Fensters auf. Dies misslang. Im Anschluss wurde die Verglasung eingeschlagen und sie verschaffte sich somit Zutritt zum Tatobjekt. Sämtliche Räume wurden im Haus durchwühlt. Bislang ist bekannt, dass Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet wurden. Wer konnte zum Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe machen, wer kann weitere Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321- 9450.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

