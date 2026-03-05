PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260305-4-pdnms Wem gehört das Kinderfahrrad in Neumünster?

Neumünster (ots)

Am 01.03.2026 gegen 21.00 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung einen 26 jährigen Mann in der Alemannenstraße in Neumünster mit einem Kinderfahrrad an. Der Mann war den Beamten aus einem kurz zuvor stattgefundenen Einsatz bereits bekannt.

Der Mann dürfte das Kinderfahrrad gestohlen haben. Denn der 26 jährige amtsbekannte Beschuldigte wurde erst gegen 20.00 Uhr vom 1. Polizeirevier Neumünster entlassen. Zu diesem Zeitpunkt führte er kein Kinderfahrrad bei sich. Nach derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der Beschuldigte das Kinderfahrrad in örtlicher Nähe zum 1. Polizeirevier Neumünster in der Altonaer Straße gestohlen haben.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach dem Besitzer des Fahrrades. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Kinderfahrrad der Marke Puky, Modell Crusader, in den Farben blau und weiß ( siehe auch Lichtbild ). Wer kennt dieses Kinderfahrrad, wer kann Hinweise auf den Eigentümer des Fahrrades geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321- 9450.

Gruß

Sönke Petersen

