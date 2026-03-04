POL-NMS: 20260304-2-PDNMS-Festnahme nach Drogenfund in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Festnahme nach Drogenfund in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 02.03.2026 konnte durch Beamte des 1. PR Neumünster bei einer Personenkontrolle eine größere Menge Kokain aufgefunden werden. Gegen den Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen.

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr führten Beamte einer zivilen Einheit des 1. PR Neumünster eine Personenkontrolle in der Vicelinstraße in Neumünster durch.

Bei dem 43-jährige Beschuldigten konnte neben einem vierstelligen Bargeldbetrag etwa 800 Gramm Kokain aufgefunden werden. Dies entspricht einem Straßenverkaufswert von etwa 65000 Euro.

Der türkische Beschuldigte wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel vorläufig festgenommen. Das Bargeld wurde beschlagnahmt.

Am 03.03.2026 wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

