Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260303-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Rickert

Rickert/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 02.03.2026 kam es in Rickert zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht nach Zeugen.

Am 02.03.2026 kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus im Lärchenweg in Rickert.

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich dadurch unbefugt Zugang zum Objekt. In dem Haus wurden vereinzelte Räume durchsucht.

Die Täter erlangten Stehlgut im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der genannten Zeitspanne verdächtige Beobachtungen im Bereich des Lärchenweges oder den angrenzenden Straßen in Rickert gemacht? Wer hat am 02.03.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich wahrgenommen? Wer hat möglicherweise Videoaufzeichnungen von unbekannten Personen an dem Tag? Melden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de bei der Kriminalpolizei in Rendsburg.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell