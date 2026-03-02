Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260302-5-pdnms Zeugen nach versuchten Einbruch in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt (ots)

Am 27.02.2026 kam es zwischen 18.00 - 19.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in Hohenwestedt, der oder die Täter drangen jedoch nicht ins Haus ein. Im rückwärtigen Bereich des Hauses versuchten der oder die Täter an einem Fenster zu hebeln, dies misslang und der oder die Täter flüchteten, ohne in das Haus einzudringen. Im selben Tatzeitraum kam es ca. 400 Meter entfernt im Kiebitzweg in Hohenwestedt zu einer Sachbeschädigung an einem Bewegungsmelder eines Einfamilienhauses, dieser hing nur noch am Kabel herunter, hier dürften der oder die Täter versucht haben, dass Außenlicht dauerhaft zu beschädigen. Erste Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei Rendsburg deuten darauf hin, dass es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handeln könnte. Die Polizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Weiter werden Anwohner in der Feldstraße und im Kiebitzweg mit verbauten Kameras auf ihrem Grundstück gebeten, diese Aufnahmen zu sichten und bei verdächtigen Beobachtungen dies der Polizei zu melden. Wer konnte ansonsten verdächtige Beobachtungen machen, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge zum Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

