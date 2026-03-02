PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260302-5-pdnms Zeugen nach versuchten Einbruch in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt (ots)

Am 27.02.2026 kam es zwischen 18.00 - 19.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in Hohenwestedt, der oder die Täter drangen jedoch nicht ins Haus ein. Im rückwärtigen Bereich des Hauses versuchten der oder die Täter an einem Fenster zu hebeln, dies misslang und der oder die Täter flüchteten, ohne in das Haus einzudringen. Im selben Tatzeitraum kam es ca. 400 Meter entfernt im Kiebitzweg in Hohenwestedt zu einer Sachbeschädigung an einem Bewegungsmelder eines Einfamilienhauses, dieser hing nur noch am Kabel herunter, hier dürften der oder die Täter versucht haben, dass Außenlicht dauerhaft zu beschädigen. Erste Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei Rendsburg deuten darauf hin, dass es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handeln könnte. Die Polizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Weiter werden Anwohner in der Feldstraße und im Kiebitzweg mit verbauten Kameras auf ihrem Grundstück gebeten, diese Aufnahmen zu sichten und bei verdächtigen Beobachtungen dies der Polizei zu melden. Wer konnte ansonsten verdächtige Beobachtungen machen, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge zum Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 09:59

    POL-NMS: 260302-4-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Barkelsby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 28.02.2026 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf der L27 sowie auf der K77 zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Dabei hatte eine 82 jährige Fahrzeugführerin zwischen Eckernförde und Rieseby sowie zwischen Rieseby und Sieseby eine unsichere Fahrweise mit ihrem Audi A3 in schwarz aufgewiesen. In Folge ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:54

    POL-NMS: 20260302-3-Verkehrsunfall in Gettorf

    Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 28.02.2026 kam es in Gettorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem PKW erfasst wurde. Eine Geschädigte erlitt Kopfverletzungen. Am Samstag Abend gegen 18:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Mercedes Vito die Straße Am Markt und beabsichtigte nach links in die Straße Hasselrott abzubiegen. Hier kollidierte er mit einer ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:39

    POL-NMS: 20260302-2-PDNMS-Verfolgungsfahrt in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am 28.02.2026 entzog sich ein Fahrzeugführer in Neumünster der Kontrolle. Der Beschuldigte konnte nach einer Verfolgungsfahrt und anschließender fußläufiger Flucht durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Am frühen Samstag Morgen gegen 01:30 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster auf einen Audi aufmerksam, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren