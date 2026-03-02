Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260302-4-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Barkelsby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 28.02.2026 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf der L27 sowie auf der K77 zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Dabei hatte eine 82 jährige Fahrzeugführerin zwischen Eckernförde und Rieseby sowie zwischen Rieseby und Sieseby eine unsichere Fahrweise mit ihrem Audi A3 in schwarz aufgewiesen. In Folge dessen sei die Fahrzeugführerin zwischen Eckernförde und Rieseby zwei Mal in den Gegenverkehr geraten, sodass zwei Fahrzeuge ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Im weiteren Verlauf, zwischen Rieseby und Sieseby, sei die Fahrzeugführerin erneut in den Gegenverkehr geraten. Dabei habe ebenfalls ein Fahrzeug ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es zu keinem schädigenden Ereignis, die 82 jährige Fahrzeugführerin des Audi stand weder unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken noch unter Drogeneinfluss. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen sowie nach Geschädigten in den beiden Fällen. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 043519080.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell