POL-NMS: 20260303-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 25.02.26 und am 02.03.26 konnte durch zwei unterschiedliche Geschädigte eine exhibitionistische Handlung in Rendsburg beobachtet werden. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht Zeugen.

Am 25.02.2026 zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr und am 02.03.2026 gegen 20:00 Uhr kam es im Bereich des Stadtparks zu einer exhibitionistischen Handlung durch eine unbekannte männliche Person.

Diese masturbierte mit herunter gelassener Hose vor den Augen der jeweiligen Geschädigten.

Die Person wurde beschrieben:

- männlich - dunkel gekleidet - 170-185 cm groß - normale Statur - Kopfbedeckung in Form einer Mütze

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 25.02.2026 oder am 02.03.2026 zu den genannten Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die Person geben? Melden sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de.

Sollten sie gegenwärtig eine ähnliche Beobachtung machen, wählen sie bitte umgehend den Notruf 110.

Constanze Becker

