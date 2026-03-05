Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260304-1-PDNMS-Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 7

Großenaspe (ots)

Am 04.03.2026 fiel einer Verkehrsteilnehmerin die unsichere Fahrweise eines LKW auf der A7 auf. Eine anschließende Polizeikontrolle zeigte, dass der LKW-Fahrer erheblich alkoholisiert war.

Gestern Abend gegen 20:40 Uhr fiel einer Anruferin auf der Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Norden zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe ein LKW auf, der in erheblichen Schlangenlinien geführt wurde.

Eine Funkstreifenbesatzung des Autobahnreviers konnte den LKW auf der Autobahn aufnehmen und kurze Zeit später kontrollieren.

Von dem indischen 45-jährigen Fahrzeugführer der slowakischen Zugmaschine ging ein erheblicher Atemalkoholgeruch aus. Ein späterer Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 3 Promille.

Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell