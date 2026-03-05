Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260305-2-pdnms Gefahrgutunfall in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 05.03.2026 gegen 07.20 Uhr kam es im Krokamp in Neumünster auf einem Firmengelände zu einem Gefahrgutunfall, beim Verladen eines LKW trat aus einem Kanister eine geringe Menge Formaldehyd aus. Der Fahrer des betroffenen LKW stellte an einer Palette mit Kanistern fest, dass etwas Flüssigkeit austrat. Bei der Flüssigkeit handelte es sich um Formaldehyd. Der Löschzug Gefahrengut der BF Neumünster rückte aus, die Halle, in der sich der betroffene LKW befand, wurde gesperrt. Gegen 08.05 Uhr war die Gefahr beseitigt, das Gefahrgut wurde durch eine Fachfirma fachgerecht entsorgt. Insgesamt klagten 14 Personen über leichte Augenreizungen, vorsorglich wurden diese 14 Personen vom Notarzt in umliegende Krankenhäuser verteilt, alle Personen waren nur leicht verletzt.

