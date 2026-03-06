Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260306-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Elsdorf-Westermühlen

Elsdorf-Westermühlen / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Zwischen dem 04.03.2026 und dem 05.03.2026 kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Elsdorf-Westermühlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am 05.03.2026 konnte an einem Einfamilienhaus in der Straße Westermoor in Elsdorf-Westermühlen ein Einbruch festgestellt werden. Unbekannte Täter drangen vermutlich über das Dach des Bungalows in das Innere des Objektes. Hier wurde das gesamte Haus durchwühlt. Anschließend verließen die Täter offenbar über ein Fenster das Gebäude.

Das Stehlgut kann derzeit noch nicht benannt werden.

Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 04.03.2026, 17:30 Uhr bis 05.03.2026, 17:30 Uhr.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in dem genannten Tatzeitraum, bzw. in unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe verdächtige Beobachtungen in der Straße Westermoor in Elsdorf Westermühlen gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hat jemand fremde Personen auf Kameraaufzeichnungen ausmachen können? Melden sie sich bei Hinweisen bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

