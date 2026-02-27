LPI-SHL: Kellerräume angegriffen
Bad Salzungen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochabend, 18:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen. Nach derzeitigten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Kelleraufbrüchen oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0049378/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.
