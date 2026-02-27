PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerräume angegriffen

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochabend, 18:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen. Nach derzeitigten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Kelleraufbrüchen oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0049378/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

