Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260305-3-PDNMS-Festnahme nach mehreren Diebstahlstaten in Neumünster

Neumünster (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Zwischen dem 28.02.2026 und dem 01.03.2026 beging ein 26-jähriger mehrere Diebstahlstaten in Neumünster. Daraufhin wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Nachdem ein 26-jähriger Marokkaner am 18.02.2026 nach Deutschland einreiste, beging er innerhalb von wenigen Tagen mehrere Straftaten im Stadtgebiet Neumünster.

Am 28.02.2026 soll der Beschuldigte in einem Elektronikgeschäft eines Einkaufszentrums am Gänsemarkt ein Smartphone im Wert von circa 1500 Euro entwendet haben. Er wurde durch Polizeibeamte nach einer kurzen Flucht angetroffen und das Stehlgut konnte aufgefunden werden.

Am 01.03.2026 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen parkenden PKW im Holsatenring durch den Beschuldigten. Hierbei schlug er bereits die Scheibe des Fahrzeuges ein, verließ den Tatort jedoch ohne Stehlgut.

Kurz darauf brach der Beschuldigte in das Gebäude einer Institution in der Boostedter Straße ein. Hierbei wurden mehrere Scheiben zerstört und ein erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht. Es wurden auch hier keine Gegenstände entwendet.

Nach dem Verlassen des Objektes suchte der Beschuldigte einen nahen Parkplatz auf und und versuchte erneut die Scheibe eines dort abgestellten PKW einzuschlagen. Dieser Versuch misslang jedoch.

Der Beschuldigte konnte kurz darauf durch eine Funkstreifenbesatzung des 1. PR Neumünster angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die vorherigen Taten noch nicht umfänglich bekannt.

Nach Zusammenführung der maßgeblichen Vorgänge hat die Staatsanwaltschaft Kiel einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Der Beschuldigte konnte am 04.03.2026 aufgrund des erlassenen Haftbefehls ergriffen werden. Am heutigen Tage, 05.03.2026, wurde der 26-Jährige dem Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt.

